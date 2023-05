Matury 2023. Termin dodatkowy egzaminu. Kto może z niego skorzystać?

Matury to egzaminy, które odbywają się według ściśle określonego harmonogramu. Po ich rozpoczęciu, do wyznaczonej sali nie są wpuszczane żadne osoby. Nie oznacza to jednak, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn losowych nie dotarli na maturę, nie otrzymają szansy jej napisania. Kto może skorzystać z terminów dodatkowych?