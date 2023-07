Kalkulator punktów do liceum. Wynik egzaminu ósmoklasisty a rekrutacja do szkoły średniej

Jak liczyć punkty do liceum? Za świadectwo, wolontariat i udział w olimpiadach?

Przelicznik punktów do liceum, technikum i szkoły branżowej reguluje Rozporządzenie ministra edukacji z 25 listopada 2022 roku. Zgodnie z jego treścią, połowę (czyli maksymalnie 100) punktów, możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, uczniowie mogą otrzymać za dobre oceny oraz dodatkowe osiągnięcia i aktywności. Jak wygląda dokładny kalkulator punktów do szkoły średniej?