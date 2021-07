Śląskie. Wyniki rekrutacji do liceum 2021. Renoma w cenie

Podobnie jak w poprzednim, również w tym roku rekrutacja do szkół średnich odbyła się w formie elektronicznej. Kandydaci mogli składać wnioski o przyjęcie do wymarzonej szkoły do 21 czerwca do godz. 15.00 Dla chętnych do kontynuowania nauki w szkołach i oddziałach dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego, sportowych i mistrzostwa sportowego rejestracja wniosków zakończyła się 31 maja.