Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki. Jak sprawdzić?

Egzaminy ósmoklasisty są testami, do których obowiązkowo musieli przystąpić uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. W 2023 roku odbywały się one pod koniec maja. Choć egzaminu z każdego z trzech przedmiotów - j. polskiego, matematyki oraz j. obcego - nie można nie zdać, osiągnięty wynik może być kluczowy podczas decyzji o przyjęciu ucznia do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.