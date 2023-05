Świadectwa maturalne. Kiedy absolwenci otrzymają oficjalne wyniki egzaminów?

Matury 2023. Zdany egzamin przepustką do dalszej nauki

Matura nie jest egzaminem obowiązkowym - uczniowie mogą zrezygnować z jej pisania i ukończyć naukę na etapie szkoły średniej. Zdanie egzaminu jest jednak obligatoryjne dla osób, które chcą kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Co ważne, absolwenci, którzy z powodu jednego niezdanego przedmiotu przystąpią do matury poprawkowej, wciąż będą mogli wziąć udział w rekrutacji na wielu uczelniach - te prowadzą zapisy na kierunki niekiedy nawet do końca września.