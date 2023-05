Harmonogram matur 2023: Terminy egzaminów maturalnych od 4 maja

Ile dni trwają matury? To jedno z pytań, które zadają sobie zarówno absolwenci szkół średnich, jak i pozostali uczniowie. Tegoroczna sesja maturalna rozpocznie się we czwartek 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ostatnie egzaminy odbędą się natomiast 23 maja - będą to matury na poziomie rozszerzonym, zdawane w językach obcych oraz matury ustne.