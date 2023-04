Matura z języka polskiego. Sztuczna inteligencja zrobiła to w pięć minut

Pełna treść zadania na maturze brzmiała: Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.