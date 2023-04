Matura 2023. Kiedy wypada? Pełen harmonogram egzaminów

Kiedy jest matura 2023?

Matury pisemne będą odbywać się w dwóch określonych porach - rano, od godziny 9:00 lub po południu, o 14:00. Terminy zostały zaplanowane tak, by uczniowie zdający różne przedmioty na różnym poziomie mogli przystąpić do wszystkich wybranych egzaminów. W pierwszym dniu matur uczniowie zmierzą się z językiem polskim - do testu na poziomie podstawowym będą musieli przystąpić już 4 maja o godzinie 9:00. Pełny terminarz prezentuje się natomiast następująco: