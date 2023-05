Matury 2023. Minister Czarnek zwrócił się do maturzystów

Matura 2023. Po raz pierwszy w dwóch formułach

- Przed nami nowa matura. Jesteście pierwszym rocznikiem, który przystępuje do matury przygotowywanej od kilku lat na nowych podstawach programowych i w nowym systemie osiem plus cztery, bez gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że jesteście znakomicie przygotowani do tej matury - powiedział minister Przemysław Czarnek w nagraniu, opublikowanym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych MEiN. Jak dodał, poziom tegorocznych egzaminów będzie adekwatny do możliwości maturzystów. - To zmiany, których dokonaliśmy już jakiś czas temu, o których byliście informowani.