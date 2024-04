Matura 2024. Egzamin dodatkowy i poprawkowy. Kiedy? Dla kogo?

Matura termin poprawkowy. W jakiej sytuacji?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również terminy matur poprawkowych. Prawo do przystąpienia do nich przysługuje maturzystom, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów w części ustnej oraz pisemnej, ale nie zdali tylko jednego z nich. Co kluczowe, maturę można poprawić w tym przypadku wyłącznie z jednego przedmiotu - niezależenie czy w części ustnej, czy w pisemnej. Dodatkowo, by przystąpić do matury poprawkowej, żaden z egzaminów nie może być unieważniony.