Matura z matematyki już w środę. Co można zabrać na salę egzaminacyjną?

Do egzaminu dojrzałości podejdą tysiące abiturientów w całej Polsce. Za uczniami ostatnich klas liceów i techników trudny rok szkolny. Niemal w całości odbył się on w trybie zdalnym, a wszystko przez szalejącą pandemię koronawirusa. We wtorek odbył się egzamin z języka polskiego. Teraz czas na matematykę.