"Tusk szykuje roszady partii". Spodziewają się zmiany na kluczowym stanowisku

Mobilizowanie klubu

Wyjazd rozpoznawalnych polityków Koalicji Obywatelskiej do Brukseli to szansa dla posłów, którzy dotąd zajmowali dalsze rzędy i ustępowali miejsca bardziej doświadczonym kolegom. - Na pewno w partii będą uważniej obserwowani, czy dalej pozostają gdzieś na tyłach, czy wezmą się do cięższej pracy. Premier oczekiwał przyspieszenia i powinno to dotyczyć nie tylko rządu, ale i pracy parlamentarzystów. Szczególnie dla nowych posłów powinien to być sygnał do wybudzenia - wskazuje parlamentarzysta KO.