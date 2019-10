Oświadczenie synów Beaty Szydło. "Chcemy po prostu spokoju"

Dwaj synowie oraz synowa Beaty Szydło wydali oświadczenie, w którym apelują do mediów o uszanowanie ich prywatności. Piszą w nim o "niechcianej sławie" i publikacjach, które ukazały się wbrew ich woli.

"Chcemy po prostu spokojnie pracować, żyć i nie stanowić zainteresowania dla świata mediów oraz opinii publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że nigdy do końca nie będzie to możliwe, jednakże ostatnie liczne publikacje medialne zmusiły nas do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w imię ochrony sfery prywatności naszej oraz naszych najbliższych" - tłumaczą w oficjalnym piśmie Błażej, Tymoteusz i Beata Szydło (żona Błażeja Szydło).