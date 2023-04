Na majówkę tylko z POLREGIO – Bilety turystyczne i Mini turystyczne ważne od 28 kwietnia do 4 maja

Pasażerowie doceniają oferty POLREGIO, dzięki którym liczba podróżnych sukcesywnie rośnie, a spółka ma za sobą rekordowo dobry kwartał. W pierwszych trzech miesiącach tego roku z usług przewoźnika skorzystały blisko 24 miliony pasażerów. To wzrost o prawie 30% w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Najlepsze wyniki odnotowano w styczniu, kiedy to pociągami POLREGIO podróżowało ponad 8 milionów osób wobec 5,5 mln pasażerów w styczniu 2022, co oznacza 50% wzrost. Co szczególnie ważne – pobite zostały także wyniki z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. W styczniu spółka osiągnęła lepszy o 15% rezultat w porównaniu do stycznia 2019, który był do tej pory rokiem rekordowym dla całej kolei. Tendencja rosnąca jest utrzymana także w lutym i marcu. W planach POLREGIO jest kontynuowanie tego trendu i przekroczenie w tym roku liczby 100 mln pasażerów.