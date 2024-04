Kamiński i Wąsik na listach PiS do PE? Wyborcy z Podlasia grzmią: "Tragedia", "Niech szukają normalnej pracy"

- Tragedia. Jeżeli Polacy na nich zagłosują to znaczy, że przyklaskują oszustwom, kradzieży i kłamstwu. Dla mnie to są ludzie zdeprymowani. Jaką karierę mogą tam zrobić, chyba tylko taką, by ich tu nie ścigali - grzmiała nasza rozmówczyni, gdy zapytaliśmy ją o kandydatury byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński oficjalnie przyznał, że partia do wyborów do europarlamentu wystawi m.in. skazanych prawomocnym wyrokiem i uniewinnionych przez prezydenta Dudę polityków Kamińskiego i Wąsika. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co sądzą o takim pomyśle Kaczyńskiego. - Odrzuciłabym te osoby. Dlatego, że źle wypadły. Niech już sobie szukają normalnej pracy - przyznała mieszkanka stolicy Podlasia. - Jak się słyszy o różnych nadużyciach władzy, w tle Pegasus, to ja nie mam zaufania do tych ludzi - dodała kolejna osoba. - Ja bym nie głosowała na nich, tyle afer zrobili - stwierdziła inna mieszkanka Białegostoku. Co ciekawe, na Podlasiu oberwało się też jeszcze byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi, ale także politykom Koalicji Obywatelskiej. Obejrzyj całą sondę z Białegostoku, by poznać szczere opinie Polaków ws. kandydatów w wyborach do PE.