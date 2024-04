Warszawska patodeweloperka. Zamieszkali metr od boiska

Mieszkanie z widokiem na boisko do piłki nożnej? Brzmi jak marzenie każdego miłośnika futbolu. Co jednak, jeśli odległość jest zbyt bliska, a by złapać piłkę wystarczy wyjść na balkon? Na takie "atrakcje" liczyć mogą mieszkańcy jednego z nowych osiedli na warszawskiej Pradze. Reporter WP Jakub Bujnik wybrał się z kamerą sprawdzić, na co skarżą się mieszkańcy. - W tym miejscu odległość boiska od okien i balkonów wynosi mniej niż 5 m, co jest sprzeczne z rozporządzeniem z 2022 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zrelacjonował reporter WP. W związku z tym miasto st. Warszawa zobowiązało dewelopera do nasadzenia "zwartej izolacyjnej zieleni" pomiędzy blokiem a boiskiem, która miała też oddzielić mieszkańców od hałasu ze szkoły. W momencie naszej wizyty na miejscu widać było pracujących przy nasadzeniach ogrodników. Na skuteczną izolację mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli trochę poczekać.