Głośno za granicą o Sikorskim. "Ostro krytykuje politykę PiS"

Jak zauważa niemiecki dziennik, największą część półtoragodzinnego przemówienia zajęła rosyjska wojna w Ukrainie. Sikorski zdecydowanie odrzucił rosyjskie insynuacje, jakoby Polska planowała aneksję zachodnich terytoriów Ukrainy. Zapewnił też o wsparciu Polski w drodze Ukrainy do UE. Polska jest gotowa do współpracy z nieimperialną Rosją, która szanuje prawo innych narodów do samostanowienia. Sikorski ostrzegł też Rosję, że jej atak na jedno z państw NATO zakończyłby się porażką Rosji - wskazuje "FAZ".