Synoptyk o majówce. W tych regionach będzie ciepła i słoneczna

Według prognoz, najchłodniej co prawda ma być nad morzem (od 14 do 18 stopni), ale już w centralnej Polsce zobaczymy od 21 do 26 kresek, a mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej części kraju będą szukali cienia - tam spodziewamy się 27 stopni Celsjusza. Tak ma być do czwartku.