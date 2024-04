Pudełka z niespodzianką. Odkrycie na A1 pod Zabrzem

Kontrola busa na A1 zakończona odkryciem nielegalnego towaru. Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali do kontroli na autostradzie A1 na wysokości Zabrza samochód dostawczy na polskich numerach rejestracyjnych. Zdjęcia z akcji udostępniła Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Widać na nich, że pudełka w środku pojazdu skrywały niemałą niespodziankę. 40-letni kierowca oświadczył, że wiezie nawóz z Austrii do rolnika w województwie kujawsko-pomorskim. Poproszony o dokumenty mężczyzna przedstawił list przewozowy z którego wynikało, że nadawcą i przewoźnikiem jest węgierska firma, a towar jedzie na Łotwę. To wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy, którzy postanowili dokonać rewizji samochodu. "W przestrzeni ładunkowej samochodu mundurowi znaleźli kartony wypełnione prasowanymi liśćmi tytoniu. Łącznie zabezpieczyli 8 kartonów zawierających ponad 1 300 kilogramów suszu tytoniowego przewożonego bez wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia w systemie SENT" - wyjaśniły służby. Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Bytomiu 40-latek został zatrzymany. Gdyby towar dostał się na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby blisko 880 tys. zł.