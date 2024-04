Kwaśniewski mówi o zagrożeniach UE. "Ciąg wydarzeń trudnych"

Wewnętrzne zagrożenia

Mówił także o wewnętrznych zagrożeniach w samej Unii Europejskiej. - Stąd waga tych wyborów europejskich, które mamy. Stąd apel, aby przeprowadzić bardzo mocną kampanię wyborczą. Wierzę, że Lewica tak to zrobi, żeby frekwencja była odpowiednio wysoka, bo rzeczywiście to nie są wybory o niczym, to nie są wybory o tym, kto się wygodnie urządzi w PE. To są wybory europejskie o być, albo nie być integracji europejskiej w przyszłości - podsumował Kwaśniewski.