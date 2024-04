Kontrowersyjni kandydaci. "Nie dla wyborców PiS"

PiS wystawia w wyborach do Parlamentu Europejskiego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Są być może kontrowersyjni z punktu widzenia pana redaktora czy wielu z nas, ale tu rozstrzygać będzie elektorat rdzeniowy, ten najbardziej zdecydowany. Dla wiernych wyborców PiS-u ci panowie nie budzą kontrowersji - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Sławomir Sowiński. - Są postrzegani jako ci, którzy walczyli z przestępczością i padli ofiarą politycznej zemsty. Po drugie, w polityce jest istotne, że jeśli otrzymają jedynki, będzie to polityczna gratyfikacja za wierność. Najbardziej wiernych żołnierzy politycznych się wynagradza, by wzbudzić też u innych postawę waleczności. Jeżeli ci panowie będą za granicą, to ich sprawa będzie się w naszej pamięci rozmywał - dodał.

