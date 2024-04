"Jedna z największych zagadek". Ważny minister kandyduje

Start ministra Marcina Kierwińskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego wywołał szerokie zaskoczenie. - Wszystkich to zaskoczyło. Do tej pory to jedna z największych zagadek politycznych miesiąca, a może nawet sezonu - skomentował w programie "Newsroom WP" prof. Sławomir Sowiński. - To jeden z najbardziej kluczowych polityków PO. To również minister spraw wewnętrznych, który wziął na siebie uporządkowanie spraw związanych z policją po 8 latach rządów PiS. Nie mamy poczucia, że nastąpiły istotne i bardzo czytelne dla wszystkich zmiany w wymiarze zarządzania administracją i policją. Może nastąpiły, ale tego nie widzimy. Nie wiadomo dlaczego PO zmienia bardzo sprawnego w zarządzaniu partią sekretarza generalnego na kogoś innego. To zawsze ryzyko. Dlaczego Donald Tusk się na to zdecydował albo zgodził? Myślę, że to jedna z największych zagadek, na której rozwiązanie musimy poczekać - dodał.

Rozwiń