Burmistrz Łeby uderza w KO. "Senator poluje na mnie od 14 lat"

I dodaje: - Pan senator Kleina wcześniej stawał na głowie, żeby nie powstał Gołębiewski i to samo zrobił teraz. On sobie wymyślił skuteczną politykę zobrzydzenia mojej osoby, zarzucając mi betonozę i wycinkę drzew. Dlaczego on tego protestu nie zrobił w poprzednim roku, tylko teraz, tuż przed wyborami? Moim zdaniem Stowarzyszenie Pomorski Dom też zostało teraz zarejestrowane, żeby robić hucpę polityczną. I im się udało. Wybory w Łebie wygrał senator Kleina, mimo że w nich nie startował. Proszę to napisać.