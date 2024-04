Rydzyk zdradził sekret. Dziecko Stanisława jest celebrytką

W poprzednich latach ojciec Tadeusz powiedział jednak coś jeszcze o córce Stanisława, co świadczy, że interesował się jego życiem: - Ożenił się pechowo, z milicjantką. No wiemy, jacy ci milicjanci - różni byli. On porządny, sierotą był, wychowały go ciocie. Dobrze go wychowały. Skończył AWF. Wydawało się, że wszystko się dobrze ułoży. Kupił żonie mieszkanie. Później córka podrosła, kupił jej mieszkanie... I wyrzucili go z domu. I jedni, i drudzy. No i rzeczywiście, kiedyś wrzucił totolotka. Był w Sopocie, a pochodził z Warszawy.