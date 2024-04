Stanowcza deklaracja Sawickiego. Pasławska stawia warunek

Marek Sawicki zadeklarował w rozmowie z serwisem Goniec, że jest gotów przekonać cały klub PSL do zakazania hodowli zwierząt na futra. To reakcja na szokujący reportaż Gońca. - Ja oczywiście patrzę bardzo chłodno i zdroworozsądkowo. Uważam, że można zrobić różne procesy, docelowo zlikwidować takie fermy, ale z jednym warunkiem - skomentowała w programie "Tłit" posłanka PSL Urszula Pasławska. - Jeżeli zlikwidujemy takie fermy, to zakażmy sprowadzania futer z zagranicy. W innym przypadku będzie to wyglądało następująco: kraje wschodnie będą je produkować, a my będziemy je sprowadzali. Z warunkiem możliwości przekwalifikowania i zmiany sposobu prowadzenia działalności oraz z warunkiem, że nie będzie można importować futer, będę za tym, by tę sprawę zamknąć raz na zawsze - dodała.

Rozwiń