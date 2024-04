Media: Gerard Depardieu zatrzymany przez policję

Śledczy mieli przesłuchać aktora w związku z zeznaniami dwóch kobiet, które oskarżają go o napaść na tle seksualnym. Źródła TF1 wskazują, że jest to kontynuacja postępowania przeciwko Depardieu po dwóch skargach dotyczących realizacji zdjęć do filmów, w których występował 75-latek.