Matka i córka z zarzutami. Żyły blisko zabetonowanych zwłok

- Duży problem z nimi był – nie ukrywa kolejna z mieszkanek Płaczewa. - A z nią to jeszcze większy niż z nim i jego kolegami. W ogóle to, panie, libacje, kłótnie, krzyki, jeżdżenie samochodami, muzyka na cały regulator. Imprezy trwały głównie nocą. Prowadzili nocny tryb życia. W dzień spokój i cisza, a od godz. 20, czasem 21 się zaczynało. Daria to najgorsza z nich była, nie rozmawiała normalnie z nami. Jeśli ktoś się jej przeciwstawił, to stawał się jej wrogiem - ocenia.