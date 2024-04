Rafał Z. był 1,5 km dalej. Cztery ważne fakty o zatrzymaniu

- W środę już o godz. 15 widziałam w pobliżu sporo policji (do zatrzymania doszło ok. godz. 19. - przyp. red.) - kontynuuje mieszkanka Kłodawy. - Potem wyszłam i się od niej roiło. Sąsiedzi też wyszli i powiedzieli, że go złapali. Przyjechała karetka i potem go zabrali na światłach, ale jeszcze bez sygnałów dźwiękowych. Włączyli je dalej, na ul. Gdańskiej. Za nimi jechał radiowóz. Wiem też, że była tu też siostra tej zabitej pani i mówiła, że wszyscy są zaskoczeni, że on coś takiego zrobił.