Trudna obława na Rafała Zyskę. "Zna tu każdą dziurę"

Tak jak w przypadku Jagatowa, gdzie w niedzielę doszło do zbrodni, mieszkańcy Wojanowa nie rozumieją, co mogło przyjść do głowy Zyskowi i w jakim jest stanie psychicznym. Dlatego są w nich obawy. To w tej wsi przez blisko 18 lat mieszkał z żoną Anną, która również pochodzi z okolic. Czy poszukiwany ukrywa się gdzieś u nich we wsi?