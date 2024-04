Zwłoki w garażu Płaczewie. Arka aresztowali razem z teściową

Zatrzymali siedem osób, zarzut zabójstwa usłyszało czterech mężczyzn w wieku 17, 23, 34 oraz 40 lat. Co ważne, chodzi o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, czyli śledczy przyjęli, że Krzysztof był bity po to, żeby pozbawić go życia. Arkadiusz miał już na koncie zabójstwo, więc sąd potraktuje go jako recydywistę. Tylko jeden z zatrzymanych mężczyzn się przyznał, dwaj inni potwierdzili swój udział w zdarzeniu, choć według śledczych umniejszają swoją rolę.