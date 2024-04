Klub KO z nową rzeczniczką. Jest potwierdzenie

Aktywistka i była radna Warszawy

Dorota Łoboda jest - jak napisała na swoim profilu na X - aktywistką edukacyjną, prezeską fundacji Rodzice Mają Głos i aktywistką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W 2018 z listy KO została wybrana do Rady m.st. Warszawy, w której pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskała mandat posłanki, a w pierwszej połowie kwietnia br. objęła stanowisko przewodniczącej sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.