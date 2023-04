EKG 2023: Grupa Żabka zaprezentowała raport o odpowiedzialności w biznesie

Żabka to już ponad 9,3 tys. sklepów prowadzonych przez ponad 8 tys. franczyzobiorców. To także największa w Europie sieć placówek autonomicznych licząca już ponad 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Działania firmy mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa – w 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 7 mld zł, czyli 31 proc. więcej niż w 2021 r. Grupa i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500).