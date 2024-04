Co z komisją ds. pedofilii? Jest wniosek o odwołanie

- Status prawny przewodniczącej komisji jest na równi z pozostałymi członkami komisji. To oznacza, że jeśli widzę nieprawidłowości, to muszę reagować, ale nie mam takich kompetencji ustawowych, by mobilizować lub karać pozostałych członków - zauważa przewodnicząca komisji. - Zgodnie z procedurą odwołać może ich tylko Sejm, stąd wniosek do pana marszałka. Ja wielokrotnie apelowałam o zmianę postępowania, ale to nie przynosiło skutków - dodaje Karolina Bućko.