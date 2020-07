Sejm. Skład komisji ds. pedofilii bez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 może formalnie rozpocząć prace. Zgodnie z ustawą, Sejm większością 3/5 głosów powołał w jej skład trzy osoby zgłoszone wcześniej przez polityków i organizacje pozarządowe.

Barbara Chrobak to polityk Solidarnej Polski i była posłanka Kukiz'15, założycielka fundacji "Dobro Dziecka Cel Najwyższy”, a także inicjatorka i przewodnicząca zespołu parlamentarnego o podobnej nazwie. Hanna Elżanowska jest psychoterapeutą, seksuologiem i biegłą sądową w sprawach przeciwko seksualności nieletnich, a także członkinią zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Andrzej Nowarski to z kolei radca prawny i pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.