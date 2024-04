Przestępstwo w samej komisji ds. pedofilii. Są wnioski o odwołanie

- Na samym początku spotkałam się z historycznymi zarzutami mobbingu wobec członków komisji, nie dotyczy to sytuacji, kiedy ja byłam przewodniczącą komisji. Wobec innych materiałów, które dotycząc również mobbingu wobec pracowników, co biorąc pod uwagę materię, jaką ta komisja się zajmuje, nie wyobrażałam sobie kontynuowania tej współpracy. Nieskazitelny charakter i wysokie morale jest niezbędne do rozstrzygania w innych sprawach - podkreśliła Bućko. Przewodnicząca dodała, że skargi złożyli pracownicy i członkowie komisji.