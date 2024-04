Matura 2024. Jakie przedmioty są najpopularniejsze na maturze i dlaczego?

Jak wygląda ten trend w przypadku tegorocznych egzaminów maturalnych? Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w 2024 roku abiturienci, którzy przystąpią do testów zgodnych z Formułą 2023 najczęściej, jako przedmiot dodatkowy wybrali j. angielski. Zdecydowało się go zdawać 69,8 proc. absolwentów. Drugim najczęściej zdawanym przedmiotem dodatkowym będzie matematyka, do której przystąpi 27,6 proc. tegorocznych absolwentów. Maturalne podium zamknie natomiast geografia, którą wybrało 23,5 proc. zdających.