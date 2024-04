Matura 2024. Co musisz wiedzieć o egzaminie? Kompletny przewodnik

Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeśli w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 12024 roku) złoży na ręce przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie ze swoją deklaracją ostateczną.