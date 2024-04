Matura ustna a pisemna. Najważniejsze różnice

Kiedy zdana jest matura pisemna i ustna?

Aby zdać maturę i uzyskać świadectwo, abiturient musi przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Ponadto przystępuje do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej, ale nie określa się progu zaliczenia. Matury ustne z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego mogą zostać maksymalnie ocenione na 30 punktów.