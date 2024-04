Tusk zrezygnował z Ochojskiej. Wystartuje z innej listy?

Europosłanka Janina Ochojska nie znalazła się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy może trafić na listy Trzeciej Drogi? - Każde nazwisko, które ma moc, doświadczenie i każda osoba, która budowała swoją pozycję w Polsce i ma coś do zaproponowania, mimo różnic z PSL np. w kwestii bezpieczeństwa, jest warta uwagi - skomentowała w programie "Tłit" posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. - Z tego co wiem, Janina Ochojska dowiedziała się z mediów, że nie startuje z list KO, w związku z tym prowadzone są pewne rozmowy, ale nie wiem jaki będzie finał - dodała.

