Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 3 sławomir sowińskiwybory prezydenckie 2020Rafał Trzaskowski Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Prof. Sławomir Sowiński o tym, kto wygrał kampanię wyborczą <p>Gościem programu WP "Newsroom" był prof. Sławomir Sowiński. Politolog zapytany został o to, kto jego zdaniem wgrał kampanię wyborczą.... Rozwiń kilka godzin zostało do ciszy wybo … Rozwiń Transkrypcja: kilka godzin zostało do ciszy wyborczej Zapytam trochę inaczej niż zazwyczaj się pyta o tej porze nie będę pytał kto wygra ale zapytam pana Pana zdaniem Kto wygrał kampanię wyborczą kto ten czas lepiej wykorzysta Oczywiście jakby kampanię wyborczą oceniamy na końcu perspektywie w wyniku wyborczego Natomiast ja bym powiedział tak Niezależnie od tego nie rozstrzygającego kto kto w kampanię to jeśli dwa tygodnie temu Andrzeja drugiej Rafała trzaskowskiego dzielił naprawdę solidny dystans jeśli dwa tygodnie temu Rafał Trzaskowski miał dużo dystansu odrobienia bardzo dużo odległość to wydaje mi się że dzisiaj ten dystans się wyraźnie zmniejszył i to nie tylko dlatego że nastąpiły Te tak zwane przepływa ale dlatego że no Rafał prowadził dość konsekwentną taką otwartą wychodzącą poza swoją płotki polityczne poza jego biografii polityczną kampanii w tym sensie ta kampania No wydaje mi się dość interesująca chodź podkreślę wcale oczywiście nie przesadzam trzecia ona na sukces dlatego że powtórzę po raz trzeci na odległość była bardzo bardzo duża do pokonania i idź no był bardzo bardzo ogromna teraz mam prezentu doprowadzić jaką kampanię jakbyśmy to powiedzieli do bazy to znaczy zarówno w sensie takim społecznym jakim sensie ideologicznym próbuję przede wszystkim ożywić zmobilizować mam swoją bazę ten swój elektorat a więc z jednej strony wyborców do 20 miejscowościach do 20 000 mieszkańcy mythos 15000000 Wyborczą więc Połowa wyborców i drugiej strony w sensie takim dobrym próbuję zmobilizować czy też zachęcić do siebie wyborców prawicowym którzy głosowe no pesel cena na konfederację to też ciekawy może w kampanii pana prezydenta Dudy to ja to zwróć uwagę na dwie rzeczy że po pierwsze to rzeczy przed drugą turą te kampanię są łagodniejsze Grasz już bardziej Może pojedź do centrum a nie na skrzydłach tutaj zdecydowana się cały czas bardzo mocno podbijać ten ten bębenek wyborczy i to nie tylko że tak powiem gdzieś zapleczu można powiedzieć pana prezydenta pod biało ten bębenek a ten bębenek bardzo głośno brzmiał także nawiercac także takie pan prezydent tutaj używał bardzo mocnych czasami sformułowań i ciekawe jest też to że zdecydowano się bardzo mocno że tak powiem w tym werbel uderzyć w ostatnim momencie Kampa wczoraj i dzisiaj myślę to ze słynnym Jadziu pana prezesa Kaczyńskiego wczoraj wieczorem o tej wypowiedzi pana prezydenta dotyczącej szczepionek prawda czy ty odpowiedzi na których można się spodziewać że będą jakieś po zwycięstwie pana prezydenta Dudy że będą jakieś zmiany dotyczące systemu medju