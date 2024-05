Siemoniak za Kierwińskiego. Nie ma co się spodziewać rewolucji

Czy po zmianie na stanowisku szefa MSWiA dojdzie do personalnych zmian w kierownictwie policji? Według naszych informatorów ze służb, zdania są podzielone. Panuje jednak pogląd, że jeśli Tomasz Siemoniak jako minister będzie chciał je przeprowadzić, to nie ma co się spodziewać gwałtownej rewolucji.