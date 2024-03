Zamieszanie z powołaniem nowego szefa policji. MSWiA podjęło decyzję

W środę po południu, z dwóch niezależnych źródeł otrzymaliśmy informację, że to Marek Boroń stanie się pełnoprawnym komendantem głównym policji. Na początku marca szef MSWiA Marcin Kierwiński chwalił p.o. komendanta głównego. - Ja jestem bardzo zadowolony z pracy pana Boronia i będzie on ważną osobą w Komendzie Głównej Policji. Czy numerem jeden, czy numerem dwa - to będą decyzje, które ustalę z panem premierem - deklarował Marcin Kierwiński w Radiu Zet. Po ustaleniach, Boroń więc będzie numerem jeden w Komendzie Głównej Policji.