Ma zostać nowym szefem policji. Zaskakujące informacje o kandydacie

W 2022 r. na polecenie prokuratury został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnego udostępniania informacji niejawnych. Miał on nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek do udzielenia informacji w zakresie wyników badań krwi u kierowcy miejskiego autobusu, który spowodował kolizję. Informacje miał zaś przekazywać prezydentowi Warszawy. Domaradzki oceniał to wtedy jako "krok czysto polityczny".