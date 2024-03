Będzie nowy szef polskiej policji. Nieoficjalnie: nominacja już w piątek

Informację potwierdziliśmy w źródłach związanych z policją, a także służbami. Nieoficjalnie wiadomo, że wprowadzenie nowego szefa policji do Komendy Głównej Policji ma nastąpić po południu, ok. godziny 14.00. – Nie ma to żadnego związku z działaniami policji podczas protestu rolników w Warszawie. Do 22 marca szef MSWiA ma czas, by formalnie wyłonić nowego szefa policji. Postanowił powołanie przyspieszyć – mówi nam informator ze służb.