Jechał pod prąd tirem. Nie zamierzał wrócić na właściwy pas

Kilka ulic i kilka skrzyżowań pokonał w Pile 55-latek, jadąc pod prąd. Nic nie wskazywało na to, żeby mężczyzna miał zamiar wrócić na właściwy pas ruchu, zatrzymał go dopiero patrol policyjny. Gdy mundurowi sprawdzili trzeźwość kierującego, okazało się, że miał on w organizmie ponad trzy promile alkoholu.