Tragedia na krajowej "dwójce". Niezrozumiałe zachowanie kierowcy

W niedzielę w miejscowości Styrzyniec, na drodze krajowej nr 2, doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. W wyniku tego zdarzenia zginęła kobieta kierująca golfem .

Według wstępnych ustaleń policji, kierowca opla z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia z nadjeżdżającym golfem. Kierowca opla został przewieziony do szpitala. Droga krajowa nr 2 była po wypadku zablokowana.