W ostatniej chwili z auta wybiegły pasażerki. BMW na środku przejazdu

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce 29 stycznia w Przylepie (woj. lubuskie) na przejeździe kolejowym. To tam kierowca BMW zlekceważył czerwony sygnał świetlny, jadąc wprost przed siebie i zatrzymując się dopiero przed torami, gdy zamykający się szlaban opadł na dach pojazdu.

Mężczyzna jednak, zamiast wycofać się, ruszył do przodu, co doprowadziło do tego, że utknął między rogatkami. Na ratunek ruszyły pasażerki towarzyszące kierowcy, które wyłamały szlaban i w ten sposób umożliwiły mu opuszczenie przejazdu.