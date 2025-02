Prezes TK nie stawił się na przesłuchanie. Wniosek o ukaranie

Komisja śledcza ds. Pegasusa przegłosowała dwa wnioski w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Jeden z ich dotyczy skierowania wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na świadka, który się dzisiaj nie stawił. Drugi to wniosek do Prokuratora Generalnego o przesłuchanie Święczkowskiego.