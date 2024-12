Prezes TK napisał do najważniejszych osób w państwie. Chce rozmów

"Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował list do przedstawicieli najważniejszych instytucji w państwie, w którym zaprasza do rozmów na temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego" - przekazano w komunikacie.

Święczkowski już zdążył skrytykować niepublikowanie wyroków TK przez rząd. - To, że orzeczenia Trybunału nie są publikowane, to jest bardzo zła okoliczność i poproszę jeszcze raz i zwrócę się z prośbą i żądaniem do prezesa rady ministrów, żeby te orzeczenia zostały opublikowane. Jest to czynność ściśle techniczna, z której nie wynika żadna konsekwencja prawna, ale te kwestie techniczne prowadzą do problemów w zakresie funkcjonowania wielu osób fizycznych utrudnienia w dochodzeniu ich praw - mówił.