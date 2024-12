Nowy prezes TK oskarżył Tuska o złamanie prawa

- To, że nie są publikowane w odpowiednich Dziennikach Ustaw czy w Monitorze Polskim, to kwestia techniczna. Oczywiście tutaj popełnia delikt konstytucyjny Prezes Rady Ministrów i podległe mu służby, natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Orzeczenia TK na rozprawie oznacza, że przepisy, które TK uznał za niekonstytucyjne, utraciły walor domniemania konstytucyjności i oznacza, że wyrok staje się obowiązującym prawem -stwierdził Bogdan Święczkowski w TV Republika.